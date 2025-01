Game-experience.it - Squid Game, quando esce la terza stagione? Ecco il periodo di uscita ufficiale

L’attesa per ladinon sarà lunghissima: secondo il creatore Hwang Dong-hyuk, la nuova ed attesissima tornata di episodi dello show targato Netflix verrà rilasciata tra l’estate e l’autunno del 2025.Dopo il successo clamoroso della seconda, che ha battuto ogni record su Netflix, l’annuncio della finestra diha già scatenato teorie e aspettative tra i fan. La storia, lasciata in sospeso alla fine della2, promette quindi di riprendere con intensità e nuovi sviluppi sorprendenti, continuando in questo modo ad intrattenere il pubblico di tutto il mondo.Secondo un’intervista rilasciata a Variety, Hwang Dong-hyuk ha confermato che3 sarà rilasciato nel 2025, probabilmente durante laestiva o autunnale. Questa notizia segue il recente debutto della2, avvenuto il 26 dicembre 2024, che ha segnato un nuovo record per Netflix con 68 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni.