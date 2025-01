Lanazione.it - Rogo in casa, morti madre e figlio. Tragedia di San Silvestro. Prevale l’ipotesi dell’incidente

Leggi su Lanazione.it

Terni, 2 gennaio 2025 –domestico è la più accreditata dalla Procura per la morte della donna di 86 anni, A.L., e di suodi 59, M.B, rimasti uccisi nell’incendio che si è svoluppato nel loro appartamento di via XX Settembre. Saranno comunque le autopsie a stabilire le cause dei decessi. L’esame sarà eseguito anche sul cane trovato morto ininsieme alla coppia. I corpi disono stati trovati nella tarda mattinata di ieri dai vigili del fuoco nelle rispettive camere, sul letto. Quello dell’uomo, parzialmente carbonizzato. A dare l’allarme sono stati i familiari. L’incendio si sarebbe sviluppato nella notte di Capodanno ma l’innesco resta incerto e in questo senso proseguono gli accertamenti tecnici dei vigili. Le indagini sono condotte dalla polizia.