Terzotemponapoli.com - Napoli, rinnovi in arrivo per Meret, Olivera e Kvara

Ilsi prepara a blindare alcuni dei suoi pezzi più pregiati con nuovi. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club partenopeo sarebbe vicino a concludere tre operazioni fondamentali per consolidare la sua rosa, con merito particolare per il futuro di Alex, Mathíase Khvichatskhelia.: rinnovo in vista per il portiere delAlex, portiere titolare dele in scadenza di contratto a giugno 2025, sembra destinato a prolungare la sua permanenza in azzurro. Le trattative per il rinnovo sono in fase avanzata, con un accordo che dovrebbe arrivare sulla base di un contratto “1+1”, cioè un anno di rinnovo con opzione del club per una seconda stagione. Il contratto proposto non prevede modifiche sostanziali rispetto all’attuale, mantenendo il suo stipendio a livelli simili a quelli attuali.