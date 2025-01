Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Fidanzata in affitto, Giovedi 2 Gennaio 2025

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301,in, una spassosa commedia romantica che vede Jennifer Lawrence nei panni di Maddie, una giovane donna alle prese con difficoltà economiche. In cerca di soluzioni, accetta una proposta bizzarra da parte di due genitori benestanti: essere pagata per aiutare il loro figlio Percy, un ragazzo timido e inesperto, a prendere confidenza con il mondo femminile prima del college. Tra situazioni esilaranti e momenti toccanti, il film esplora con leggerezza il tema delle relazioni, dell’autostima e del superamento delle proprie insicurezze. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, , un capolavoro di Steven Spielberg sulla libertà di stampa, interpretato magistralmente da Meryl Streep e Tom Hanks.