Archeoclub, primo evento dell’anno a Casa Pisani

Tempo di lettura: < 1 minutoQuella dell’Epifania è la conferenza spettacolo che, dal 2017, Francesco Morante tiene nei primi giornied è in genere un’incursione nei territori meno esplorati della storiografia. Come ogni strenna, è soprattutto un regalo, che tende più al lusso e alla sorpresa, che non alla praticità. Il tema di quest’anno prende spunto da alcune suggestioni del momento, quali l’Anno Santo e i pellegrinaggi, mescolati con alcuni temi culturali proposti in questi ultimi mesi dall’, in particolare la porta di bronzo del Duomo e il film di Mimmo Paladino “La divina cometa”.I re Magi sono il comune denominatore che tiene insieme il tutto. Partendo da essi, si parlerà di viaggi, soprattutto per capire il valore esistenziale di ricerca che esso riveste per l’uomo.