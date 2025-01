Liberoquotidiano.it - "Annullato il minuto di silenzio": scoppia il caso Aldo Agroppi nella Supercoppa, che cosa è successo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Colpo di scena in Arabia Saudita. Nientediper ricordare, scomparso oggi, giovedì 2 gennaio. Il Motivo? Come spiega Repubblica, la Figc vuole evitare che il pubblico arabo riempa di fischi lo stadio. La stessa federazione aveva annunciato ufficialmente ildi raccoglimento prima della semifinale diItaliana fra Inter e Atalanta, che si disputerà questa sera. L'obiettivo era infatti omaggiare l'ex calciatore e allenatore. Fin dai primi istanti era parsa a tutti una scelta coraggiosa. Già in passato il pubblico arabo non si era distinto per troppa educazione nei confronti del ricordo di ex calciatori passati a miglior vita. Lo scorso anno, per esempio, il ricordoso in memoria di Gigi Riva - il cui decesso era stato comunicato proprio durante il primo tempo della finale tra Inter e Napoli - era stato interrotto dal rumore degli spettatori.