Anno nuovo e vecchie 'grane'. Il 2025 del centrosinistra

AGI - Inizio, tempo di buoni propositi. Quelli del 2024, per il, sono stati mantenuti a metà. Le soddisfazioni hriguardato le tornate elettorali alle amministrative e alle europee, con un crescita di consensi che ha rafforzato soprattutto il Partito Democratico. A mancare, nonostante gli sforzi, è stata quell'alleanza che i leader, o una parte di essi, avevano giurato di voler costruire. Novembre dello scorso, congresso di Sinistra Italiana: Nicola Fratoianni chiama a Perugia Elly Schlein, Giuseppe Conte e Riccardo Magi. Chiede una grande manifestazione unitaria delle opposizioni su temi quali il lavoro, la sanità e la scuola. Una base dalla quale partire per costruire la coalizione in grado di sfidare Giorgia Meloni. L'appello, tuttavia, non sortisce l'effetto sperato.