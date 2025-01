Ilgiorno.it - L’assedio di influenza, febbre e virus intestinali. Attenzione alla “triade” che rischia di rovinare l’inizio 2025 in Lombardia

Milano, 1 gennaio– Per tanti lombardi ilsi è aperto tra termometro, fazzoletti e antipiretici. L’2024-è entrata nella sua fase più “calda” (come da attese) anche se il picco è in arrivo verso la metà di gennaio., certamente, ma anche Rhinogastroe altri malanni stagionali, che contribuiscono a dare la percezione del “tutti a letto ” con raffreddore, mal di gola e. Del resto, con le feste di Natale e Capodanno "l'cresce, come accade tutti gli anni" ricorda il virologo milanese Fabrizio Pregliasco. Capodanno da dimenticare: trenta giovani turisti ko all’Aprica per unGli effetti delle feste Ma gli effetti della"viaggi-baci-abbracci", così la chiama l’esperto ad Adnkronos Salute "presumibilmente li vedremo nella settimana successiva, quella della riapertura delle scuole", complici inconsapevoli i più piccoli che "sono sempre la fascia numericamente più colpita dalle sindromi simil-li e quindi ne faciliteranno la diffusione".