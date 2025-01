Pianetamilan.it - Il 2024 di De Ketelaere: ha fatto bene il Milan a scaricarlo?

Ildi Charles Deè stato un anno di grande riscatto, segnato da una straordinaria crescita e da numeri che lo hanno finalmente consacrato come uno dei giovani più promettenti della Serie A. Dopo un deludente anno al, il belga ha trovato la sua dimensione all’Atalanta, dove ha vissuto una stagione da protagonista, contribuendo in modo decisivo sia in campionato che nelle competizioni europee. L’avventura di Decon l’Atalanta è cominciata subito con un impatto significativo. Alla prima giornata di Serie A, il 20 agosto 2023, il belga è stato autore del gol che ha sbloccato la partita contro il Sassuolo (0-2), aprendo le danze di una stagione che sarebbe stata straordinaria. Un debutto da sogno che ha dato il tono a un’annata ricca di soddisfazioni. Ilè stato un anno che ha visto Decrescere partita dopo partita.