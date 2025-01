Napolipiu.com - Giuntoli apre alla cessione di Danilo: “Cerchiamo una soluzione”. Napoli alla finestra

Il managing director della Juventus ha parlato del futuro del difensore brasiliano, accostato nelle ultime ore al club azzurro. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della Serie A.Il futuro dipotrebbe essere lontano dJuventus. A confermarlo è Cristiano, managing director football del club bianconero, che ha fatto il punto sulla situazione del difensore brasiliano, recentemente accostato anche al.Ai microfoni dei canali ufficiali della Serie A, in vista della Supercoppa Italiana,ha apertopossibile: "Siamo d'accordo con il suo entourage e stiamo cercando unache vada bene per lui e per la Juventus. Quando c'è un calciatore sul mercato, ci deve essere il gradimento di entrambe le parti".