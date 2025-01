Quotidiano.net - Gianni Alemanno, arrestato l’ex ministro ed ex sindaco di Roma: violati gli obblighi sui lavori socialmente utili

, 1 gennaio 2025 – L'exed exdi, è statola notte del 31 dicembre. Ora si trova nel carcere di Rebibbia. Le manette sono scattate per violazione degliimposti dai magistrati di sorveglianza., che recentemente ha fondato il movimento ‘Indipendenza!’, era stato condannato a un anno e dieci mesi nell'ambito del processo per l'inchiesta 'Mondo di Mezzo' ed era stato affidato ai servizi sociali: l’accusa dei giudici è di non aver rispettato il programma stabilito sostenendo di avere impegni che invece si sono rivelati falsi.diera stato ritenuto colpevole di traffico di influenze illecite nel procedimento giudiziario dove erano imputati anche Massimo Carminati e Salvatore Buzzi.