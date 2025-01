Oasport.it - Calendario Mondiali nuoto 2025: orari giorno per giorno, programma, tv

Dal 27 luglio e al 3 agosto idia Singapore terranno banco. Nella vasca da 50 metri asiatica si terrà una rassegna iridata che sarà una tappa iniziale di un percorso. In ambito natatorio e non solo si è abituati a ragionare in termini di quadriennio, perché il punto di riferimento sono le Olimpiadi. In questo caso, si pensa ai Giochi di Los Angeles 2028.Le squadre dei vari Paesi al via cercheranno di portare avanti unazione in cui esprimere il meglio in quella circostanza e per questo la valorizzazione del “vivaio” non è mai sbagliato. In questo senso, non c’è da stupirsi che gli Stati Uniti, contrariamente alle loro tradizioni, abbiano mandato aiin vasca corta di fine 2024 una squadra abbastanza numerosa allo scopo proprio di dare il via a qualcosa di importante.