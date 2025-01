Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 1° gennaio: Rossano Giampaglia, Jesus Maria Zamora ed altre ricorrenze

1°edCe lo ricordiamo soprattutto come il successore di Cesare Maldini alla guida dell’Under 21 azzurra. In precedenza aveva allenato (anche) il Livorno. Da giocatore disputò 11 partite nel massimo campionato (tutte con la Sampdoria) e trenta in Serie B.avrebbe compiuto ottant’anni. Come Franco Gallina, dodici presenze in Serie A con il Vicenza e 42 tra i cadetti con il Genoa. Il 1°1955 è nato, che con la Real Sociedad festeggiò due ‘scudetti’, una Coppa di Spagna e una Supercoppa nazionale.Lo stesso giorno è nato Paul Marchioni, vincitore di una Coppa di Francia con il Bastia. In Inghilterra, quel dì è passato alla storia per il primo gol in campionato e con il Manchester United di Duncan Edwards (citato in maniera particolare da Federico Buffa nella puntata di ‘Storie di campioni’ dedicata a George Best).