Niente gas russo all'Europa: cosa succede il 1 gennaio e le conseguenze

Nessuna consegna di gas attraverso l'Ucraina è prevista domani primo gennaio. Questo quanto emerge dai dati dell'operatore ucraino Ogtsu che conferma lo stop al contratto tra la Russia e l'Ucraina del 2019 che scade il 31 dicembre 2024. I dati dell'operatore ucraino Ogtsu mostrano che le forniture attraverso l'unico punto di ingresso del gas in Ucraina scenderanno a zero a partire dal 1° gennaio 2025. Nonostante l'invasione russa dell'Ucraina ordinata da Vladimir Putin nel febbraio 2022, il colosso Gazprom continuava a fornire gas, tra cui Slovacchia, Moldavia e Ungheria, attraverso una rete di gasdotti in territorio ucraino. I prezzi europei del gas naturale hanno toccato, per la prima volta dall'ottobre 2023, i 50 euro al Megawattora, spinti dalle temperature in ribasso ma soprattutto dai timori del mercato europeo per lo stop dell'Ucraina al transito di gas, che scatterà da domani con il mancato rinnovo del contratto.