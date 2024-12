Cityrumors.it - Luce e gas alle stelle nel 2025: bollette raddoppiate per il conflitto russo-ucraino | Anche l’Italia a rischio rincari

Leggi su Cityrumors.it

Ilsarà l’anno deisullee gas, costi raddoppiatia causa delle tensioni geopolitiche.Cambia il mondo e il mercato si adegua. La situazione geopolitica influenzai costi nella quotidianità. Quello che succede in Ucraina, ma non solo, tocca. Interessi economici, ma più profondamente di sussistenza: meno vento, più freddo, la concorrenza asiatica rispetto all’acquisto del gas liquefatto. Senza contare la chiusura del gasverso la Moldavia.economici sulla bolletta – Cityrumors.itTutti fattori che alimentano la congiuntura economica, a renderlo noto è il principale riferimento economico per: l’indicatore Ttf di Amsterdam che regolail mercato europeo. I numeri parlano chiaro: si è arrivati ai 49 euro per Megawattora.