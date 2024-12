Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Lechemia/Roger-Vasselin 6-3, 0-1, Italia-Francia 2-0 United Cup in DIRETTA: azzurri avanti nel doppio misto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Tengono ancora la battuta i francesi.40-0 Comodo intervento di.30-0 Non risponde di rovescio.15-0 Non risponde di dritto.1-1 Ingiocabile il piemontese.40-0 Serve&smash.30-0 Chiude a rete Sara.15-0 Servizio vincente.0-1 Kick vincente di. Ora serve di nuovo!40-30 Si fa perdonare la doppista francese.30-30 Interviene malamente, scheggia la volèe e ci regala il punto.30-15 Prima vincente di6-3! Un break e primo set archiviato in 27? di gioco.40-0 Tre set point.30-0 Serve&smash!15-0 Con la prima il piemontese.5-3 Serveper il 1° set.30-0 Slicee smash.15-0 Chiudono a rete i francesi.5-2 Sotterra la volèe di rovescio