La guerra distrugge la scuola, 103 milioni di bambini nel 2024 non hanno avuto accesso all'istruzione

Nei 34 dei Paesi classificati dalla Banca Mondiale come in conflitto o fragili oltre 103diin età scolare nelnon sono andati a.È l’allarme che emerge da un’analisi diffusa in queste ore da Save the Children. A Gaza, dove il 96% degli edifici scolastici è stato danneggiato o distrutto a causa degli attacchi aerei israeliani, dall’ottobre 2023 tutti i 625milain età scolare nonricevuto un’istruzione.Lala, 103dinelnon(CANVA FOTO) – Notizie.comIn Sudan, 17,4dinon vanno aa causa del conflitto in corso iniziato nell’aprile 2023. La Nigeria, considerata come coinvolta in conflitti, ha uno dei più alti numeri al mondo di minori che non possono frequentare la