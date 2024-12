Ilgiorno.it - Il piano-casa della diocesi. Dalla Regione 120 alloggi tra Mazzini e Calvairate

Centoventiper il Fondo Schuster: a metterli a disposizionedi Milano è laLombardia. Sono tra i quartierie Molise-. Due settimane fa - in occasione dei primi 50 anni di Caritas Ambrosiana - l’annuncio in Duomo di un fondo ad hoc, "Case per la gente", che nel nome riprende l’impegno nel Dopoguerra del cardinale Ildefonso Schuster, scomparso 70 anni fa. "In questa nostra Milano così attraente e intraprendente è necessario ripetere il grido antico: non ci sono case!" aveva ribadito l’arcivescovo Mario Delpini, presentando ile chiedendo alleanze alle istituzioni, Comune ein primis. "Su iniziativa del governatore Attilio Fontana e dell’assessore regionale allae Housing sociale, Paolo Franco,offre un contributo importante al Fondo Schuster, il progetto ideato dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, per supportare i cittadini che non riescono a trovare soluzioni abitative sul mercato privato", ha spiegato ieri in una nota Palazzo Lombardia, aggiungendo un tassello alavviato con un milione di euro(fondi ricavati in gran parte dall’8 per 1000 e che potranno essere accompagnati da donazioni private e di immobili).