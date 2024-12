Quotidiano.net - Caso Cecilia Sala, l’iraniano arrestato a Malpensa: “Stupito dalle accuse contro di me”

Milano, 31 dicembre 2024 – "di me”. Continua a proclamarsi estraneo a quanto gli viene contestato, Mohammad Abedini Najafabadi, il tecnico informatico iraniano di 38 anniall’aeroporto die ora detenuto al carcere di Opera. Lui e il connazionale Mohammad Sadeghi – fermato negli Stati Uniti – sono accusati da Washington di cospirazione per esportare componenti elettronici in Iran in violazione delle leggi sulllo delle esportazioni e sulle sanzioni. La finalità di questo ‘traffico’ sarebbero legate al terrorismo., gli Usa: “Arresto senza giusta causa, l’Iran lo usa come leva politica”Abedini ha parlato con il suo difensore Alfredo de Francesco per alcune ore, ma senza mai citare ildi. Secondo quanto riferito dallo stesso avvocato,avrebbe appreso dell’arresto della giornalista italiana dai telegiornali in carcere.