Lanazione.it - Parte il Giubileo apuano. Il messaggio di Vaccari:: "Dobbiamo fare nostri i precetti del Papa"

"Spes non confundit", ovvero "La speranza non delude" è ilportato dal vescovo Marioalle centinaia di fedeli durante la celebrazione di apertura del2025 in terra apuana. Centinaia e centinaia di persone hanno risposto all’appuntamento diocesano dell’anno giubilare: la chiesa di San Sebastiano, luogo in cui ha avuto inizio la celebrazione con la proclamazione del Vangelo, era gremita di fedeli che hanno assistito all’omelia del Vescovo, Mario, nei canti religiosi e nella devozione resa al crocifisso posto ai piedi dell’altare, opera attribuita allo scultore locale Felice Palma, risalente al XVI secolo. Ha parlato di "speranza in questo tempo di violenze, di guerre e disordini" aggiungendo che "Cristo, nostra pace e nostra speranza, sia davvero nostro compagno di viaggio".