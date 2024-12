Le ho fatto fare punturine gratis La bomba di Maria Monsè sulla concorrente

Leggi su Caffeinamagazine.it

Da alcuni giorni, nella Casa del Grande Fratello si sono acuite le tensioni trae le ex protagoniste di Non è la Rai che si trovano nella casa più spiata d’Italia ormai da settembre. La causa principale di questo conflitto sembra essere la nomination che Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi hanno rivolto ae a sua figlia, Perla, in gara come uniconel reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nella veste di opinioniste. In più occasioni, la showgirl e sua figlia sono venute a scontrarsi con le Non è la Rai, che hanno criticato il comportamento della madre e della figlia, accusandole di aver creato una polemica inutile visto che le nomination sono il fulcro del gioco. Sono state infatti le nomination dell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5 lunedì 23 dicembre, a far salire le tensioni trae le Non è la Rai.