Superguidatv.it - Grande Fratello, anche Jessica Morlacchi vuole lasciare la Casa: “Sto proprio fuori”

Il 2024 potrebbe chiudersi con almeno tre ritiri dal reality show di, si tratta in particolare di, Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Tra i concorrenti non più certi di volersi confermare in gioco, é in particolare la cantante a dirsi provata per le dinamiche del reality, e a volerla, la minaccia dei ritiri incombe sullapiù spiata d’ItaliaA divulgare la voce delle possibili uscite di scena, in via anticipata, dal reality show trasmesso da Mediaset, é una conversazione registratasi altra Luca Calvani, Amanda Lecciso e Javier Martinez. La sorella di Loredana Lecciso, per l’occasione, menziona il nome della cantante tra i gieffini che minacciano l’addio al gioco, in balia di una crisi. A voler preparare le valigie per il ritorno ain uscita di scena dalla TV, a detta di Calvani, sonoi conoscenti intimi Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi: “sono in crisi come“.