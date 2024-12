Ilgiorno.it - Supersconti in Canton Ticino: gli italiani assaltano gli outlet svizzeri per anticipare i saldi

COMO – Mentre in Lombardia i negozianti dovranno attendere fino al prossimo 4 gennaio per dare il via ai sald ini “super sconti“ come si chiamano da queste parti, sono iniziati subito dopo Natale. Neanche a dirlo il 27 dicembre alla riapertura dei negozi dopo le feste in coda per non lasciarsi sfuggire le occasioni scontate anche del 70% c’erano tanti, tentati come tutti gli anni dagliche non a caso sono spuntati subito dopo il confine. Solo l’ultimo atto di una guerra del carrello senza esclusione di colpi e di sconti. Nelle scorse settimane ad avvantaggiarsi sono stati soprattutto i negozianti, basta chiedere a quelli di Como e Varese, che non hanno avuto bisogno di fare sconti ai loro clientiben disposti a fare shopping sfruttando il “super franco“ che anche nel 2024 ha cambiato costantemente sopra l’euro.