Lanazione.it - San Silvestro in musica. Torna il maxi concerto. Canti e balli nei circoli. La mappa degli eventi

L’anno nuovo è alle porte e l’Empolese Valdelsa si prepara a festeggiare. Proviamo a offrire qualche spunto su dove e come trascorrere l’ultima serata dell’anno, traper grandi e piccini, feste ined appuntamenti culturali. A Palazzo Leggenda è tutto pronto per chiudere il 2024 all’insegna della lettura. Martedì 31 alle 10.30 in biblioteca ci sono le "storie di fine anno", un momento speciale di letture divertenti e ispiratrici dedicate ai bambini dai 4 agli 8 anni, per salutare l’anno che sta per finire e dare il benvenuto al nuovo, immaginando sogni e avventure per il futuro.- ed è gratuito - ildi piazza della Vittoria., animazione e dj set per il classico dei countdown sotto le magiche luci di Empoli Città del Natale. Non mancherà il divertimento a ritmo dei tormentoni anni ’90, a partire dalle 22, con lo speciale Tombolone in piazza dalle 23.