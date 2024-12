Ilnapolista.it - Raspadori nonostante le voci di mercato si sente integrato nel progetto Napoli (Sky)

Massimo Ugolini, inviato di Sky allo stadio Maradona nel post partita di-Venezia (1-0) su:«Il suo primo gol in stagione, rilancia ilin testa alla classifica. Il segnale importante è la professionalità diche sinelledi. Una soluzione per lui è la mezzala, trequarti. Era un pallino di Conte. Meriti dell’allenatore che ha cambiato le carte in tavolo e sono state scelte intelligenti. L’azione del gol parte da Raspa. Su Lukaku c’è da dire che ha dato segnali di crescita importanti al di là del rigore sbagliato. Il suo secondo tempo è stato un secondo tempo importante, condito anche da un pizzico di sfortuna. Ma è decisamente in crescita».: «Queste sono partite toste e difficili. Fare i tre punti significa tanto»Giacomo, attaccante del, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di-Venezia.