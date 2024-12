Pianetamilan.it - Milan-Roma bollente per Fonseca: esonero se perde? Ecco cosa filtra

Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', a poche ore da, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025, torna verosimile il rischioper Paulo, allenatore dei rossoneri, in caso di sconfitta questa sera contro la compagine di Claudio Ranieri. Nonostante le rassicurazioni del Presidente Paolo Scaroni di qualche giorno fa, ildinon può più sbagliare. La vetta della classifica è molto lontana e vanno recuperati anche svariati punti in campionato. Quelli che separano il Diavolo dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, obiettivo minimo stagionale del club di Via Aldo Rossi. Per 'SportMediaset', la panchina diresta caldissima e, in caso di risultato negativo contro i giallorossi di Ranieri, il suo futuro potrebbe essere messo ancora in discussione, con le valutazioni del caso da parte della dirigenza.