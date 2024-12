Movieplayer.it - Le migliori serie TV del 2024, da Shogun a Ripley

Una rassegna dellepiù importanti e acclamate dell'anno: da titoli pluripremiati come, Baby Reindeer e Hacks alle incursioni noir di True Detective,, Monsters e Dostoevskij. Senza scordare gli 883. È decisamente il nero il colore simbolo della serialità televisiva del: un'annata in cui a dominare l'attenzione del pubblico, perlomeno dal piccolo schermo, sono stati in particolar modo titoli impegnati a indagare i lati oscuri dell'animo umano, spesso adoperando i codici del thriller psicologico e del poliziesco, riproposti in maniera più canonica oppure rielaborati con spiccata originalità. Non a caso, dunque, la nostra rassegna delleTV delsi apre, in ordine di uscita, con True Detective - Night Country, ritorno in grande stile di una delleantologiche che più avevano segnato lo scorso decennio, e .