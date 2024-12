Juventus un grande ritorno di fiamma per Giuntoli

Leggi su Sportface.it

Cristianoè pronto a fare un altro regalo a Thiago Motta:diper l’ex direttore del NapoliLa, dopo un inizio di stagione entusiasta sotto la guida di Thiago Motta, sta attraversando un momento di difficoltà. I risultati altalenanti e alcuni problemi di concentrazione hanno messo in luce delle lacune, specialmente in attacco, dove Vlahovic è ormai l’unico ad aver dei gol nelle gambe.Nonostante queste difficoltà, la dirigenza bianconera resta convinta del progetto e punta a rinforzare la squadra durante il mercato invernale, sia in attacco che in difesa, dove ormai Danilo sembra sempre più lontano. Gli infortuni di Milik, i dubbi sulle condizioni fisiche di Nico Gonzalez, e il rendimento incostante di Conceicao e Yildiz, hanno spinto laa cercare un attaccante, puntando su un vecchio obiettivo di mercato che potrebbe finalmente arrivare a Torino.