Il capitolo Pensioni. Rivalutazioni e flessibilità. Per i giovani c’è Quota 64

Roma, 29 dicembre 2024 – La vera riforma complessiva delleè rinviata all’anno che sta per cominciare. E così la manovra approvata ieri si limita a una sorta di ordinaria manutenzione e aggiornamento delle regole, delle misure e degli interventi dioperativi nel corso del 2024. Con due innovazioni che riguardano la rivalutazione più favorevole dei trattamenti e la possibilità, per i, di cumulare la rendita del primo e del secondo pilastro previdenziale per uscire a 64 anni di età. Delegazione del sindacato Uil Pensionati di Tivoli in corteo a Roma in occasione dello sciopero generale dei lavoratori proclamato dai sindacati CGIL e UIL. Roma, 29 novembre 2024. ANSA/MASSIMO PERCOSSI +++ Delegation of the Uil Pensioners union of Tivoli in procession in Rome on the occasion of the general workers' strike proclaimed by the CGIL and UIL unions.