Ilnapolista.it - Djokovic: «Kyrgios ha ragione, c’è poca trasparenza sul doping del tennis. E diversità di trattamento»

Leggi su Ilnapolista.it

Novakha chiesto maggioreper le squalifiche pernel, citando anche i casi di Jannik Sinner e Iga Swiatek; ha dichiarato che i giocatori di alto livello sono trattati in modo diverso. Ha detto chehasullae l’incoerenza dei protocolli nel: «ha, ci vuole più chiarezza sui casinel»Le dichiarazioni delta durante il “Media day” in merito:«È spiacevole, ma allo stesso tempo viviamo in un mondo in cui tutti hanno il diritto di esprimersi, specialmente sui social media. Penso che Nickabbiaper quanto riguarda lae l’incoerenza dei protocolli, con i relativi confronti caso per caso. Abbiamo giocatori che aspettano da più di un anno che il loro caso venga risolto.