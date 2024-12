Ilrestodelcarlino.it - "Da 35 anni il nostro presepe tra tecnica e fantasia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Siamo dei volontari uniti da una passione, quella del presepio. È nato tutto per gioco circa 35fa" racconta Matteo Falzetti (nella foto), che ancora oggi con l’aiuto di suo zio e di qualche ragazzo del paese realizza ilartistico meccanizzato nel cuore di Gagliole, visitato ogni anno da circa duemila persone. È aperto tutti i giorni fino al 12 gennaio dalle 9 alle 20, dal 13 gennaio al 16 febbraio nei estivi e prefestivi dalle 9 alle 20. "Prima ilveniva fatto in parrocchia, e noi ragazzini andavamo a trovare colui che lo realizzava. Lui ci coinvolse. Io avevo 10, mio fratello Marco 11 e mio cugino Gabriele 14. Dopo un paio disi è unito a noi anche mio zio Venanzo. I nostri primi presepi erano statici, molto semplici. Dopo il terremoto del ‘97, con l’inagibilità della chiesa, il Comune ci ha offerto in comodato d’uso le stanze dove ora è allestito.