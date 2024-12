Ilgiorno.it - Chiara Ferragni e l’accordo del Balocco-gate: 150 euro a chi ha comprato il pandoro

Leggi su Ilgiorno.it

MILANO – Forse l’annus horribilis di, l’influencer che con i suoi 30 milioni di follower aveva rivoluzionato la comunicazione digitale, è davvero finito. Ed è sempre il Natale, a distanza di un anno, che le porta in dono stavolta un po’ di serenità e tutte le premesse per mettere la parola fine alle vicende giudiziarie che avevano fatto appannare la sua stella. Il “patto del” prevede, in sostanza, un accordo economico extragiudiziale tra, Codacons e Associazione utenti servizi radiotelevisivi per chiudere ogni reciproca contestazione. L’ex regina delle influencer donerà 200milaa favore di un ente dedicato al supporto delle donne vittime di violenza e parteciperà anche all’evento nazionale sempre sul tema violenza di genere organizzato da Codacons, oltre, naturalmente a risarcire i consumatori: 150a testa a chi si è rivolto all’associazione.