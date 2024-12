Ilgiorno.it - Cantù, la Pallacanestro ci riprova . Finanziata la costruzione dell’arena

Entra nel vivo il progetto della nuova Arena die non solo nel grande cantiere in corso Europa. La società ha infatti comunicato che gli azionisti hanno completamente versato il capitale privato, elemento fondamentale per la complessa e innovativa operazione di project financing alla base dell’intervento. "Il processo didell’opera è ora quindi totalmente finanziato grazie ai tre pilastri finanziari costituito da equity privata, contributo pubblico e supporto degli Istituti bancari – spiega Antonio Munafò, presidente diArena spa –. Il finanziamento è stato concesso da un pool di primari istituti di credito, composto da Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Intesa Sanpaolo in qualità di banca agente, Bcc, insieme a Finlombarda, la società finanziaria di Regione Lombardia".