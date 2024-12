Sport.quotidiano.net - Basket, Unahotels Reggio Emilia affonda a Trapani: i siciliani vincono 109-73

, 29 dicembre 2024 – Si chiude male il 2024 della Pallacanestro Reggiana che, tornando ad assaporare una sconfitta che in campionato mancava da quasi due mesi. I biancorossi erano reduci da una striscia aperta di sei successi (ultimo passaggio a vuoto il 3 novembre a Pistoia) e oggi hanno ceduto di schianto contro un avversario che - nonostante l’assenza del faro Justin Robinson - ha saputo imporre il proprio ritmo, costringendo laa inseguire situazioni di campo aperto e ‘corri e tira’ che non le sono congeniali. Dopo un avvio tutto sommato equilibrato, lo splash è arrivato a metà del secondo quarto. Già sotto nel punteggio (28-17 al 12’) la squadra di Priftis avrebbe potuto e dovuto e abbassare il flusso della gara, sfruttando soprattutto la possibilità di andare in lunetta e accorciare.