Salvini e la tentazione di tornare al Viminale nel 2025 | Siamo nelle mani del buon Dio Ne parlerò a Meloni

«Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano», canta Antonello Venditti in Amici Mai. E il brano del cantautore sarà rimasto in testa al ministro dell’Infrastrutture Matteoche oggi, 28 dicembre, ai cronisti davanti al Senato è tornato a parlare di un ipotetico avvicendamento all’Interno con l’attuale responsabile Matteo Piantedosi. «Un mio ritorno alneltuttidelDio», ha dichiarato sibillino il leader della Lega. Che ha anche aggiunto: «Il ministro dell’Interno l’ho fatto e penso discretamente. L’assoluzione (nel processo Open Arms, ndr) toglie la scusa alla sinistra che dice chenon può occuparsi di immigrazione e sicurezza. Ho tante cose da portare avanti nel ministero dove sono, ma sicuramente occuparsi della sicurezza degli italiani è qualcosa di bello ed importante.