La nota di Giorgia Meloni sull’arresto di Cecilia Sala | Ci auguriamo che i media agiscano con cautela

La premierha aspettato alcune ore prima di diffondere unasul caso dell’arresto di, la reporter fermata a Teheran dieci giorni fa, mentre lavorava ad alcuni reportage con un regolare permesso per giornalisti accordato dal governo iraniano. La scelta è stata fatta per mantenere il più possibile bassa l’attenzione sul caso e permettere alla diplomazia di lavorare alla liberazione della cronista senza mettere il governo di Teheran in una posizione politicamente difficile. Ora, però,ha scelto di diffondere una brevestampa: «Il Presidente del Consiglio,, segue con costante attenzione la complessa vicenda difin dal giorno del fermo, il 19 dicembre. E si tiene in stretto collegamento con il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e con il Sottosegretario Alfredo Mantovano, al fine di riportare a casa al più presto la giornalista italiana».