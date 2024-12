Gqitalia.it - La cintura perfetta esiste davvero e qui trovi quella che fa per te

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Tra i dettagli che contanonel guardaroba c'è lada uomo: apparentemente secondaria, quando manca si nota subito. E non solo perché la cinta stringe i pantaloni al punto giusto, ma perché è in grado di completare, bilanciare e definire al meglio ogni look. Le grandi occasioni - matrimoni e lauree inclusi - non fanno eccezione, anzi: ogni abito vuole la sua. Un po' come la cravatta.Le buone cinture in pelle - scamosciate, intrecciate o martellate - non passano mai di moda e vi accompagneranno nel tempo. Per facilitare la scelta abbiamo cercato le migliori cinture da uomo divise per stile.