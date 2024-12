Sport.quotidiano.net - Juventus Fiorentina, la sfida: sorpresa Pongracic. Maxi raduno dei supporter: i tifosi spingono i viola

Firenze, 28 dicembre 2024 – Lontani durante i novanta minuti della partita, ma vicinissimi questo pomeriggio, quando lapartirà alla volta di Torino. Gli ultrasnon hanno derogato dai loro principi neanche stavolta. Lo sapevamo da giorni che avrebbero confermato la volontà di non recarsi domani allo Stadium, come accaduto negli ultimi anni. Motivi noti: l’alto costo del biglietto e una modalità d’acquisto che costringe a registrarsi al sito della, di fatto diventandone membro. La Curva Fiesole ha così deciso di caricare la squadra questo pomeriggio, quando il gruppo partirà per raggiungere il ritiro piemontese. Appuntamento fissato alle 15.15 a Piazzale Montelungo (che separa la Fortezza da Basso dalla linea ferroviaria, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella).