Juventus-Fiorentina, il Pronostico: nessuna è favorita ma regna lo spettacolo

Lasi prepara a chiudere l’anno con una sfida cruciale contro lanell’anticipo di sabato 29 dicembre. La partita, che mette di fronte due squadre con ambizioni di Champions League, si giocherà all’Allianz Stadium e rappresenta una grande occasione per entrambe le formazioni. I bianconeri, dopo aver battuto 2-1 il Monza, sono tornati alla vittoria dopo una lunga pausa, ma il percorso resta segnato da alcune difficoltà. Dall’altro lato, laarriva a questa partita con un periodo di forma incerto, avendo perso contro Udinese e Bologna, ma con l’obiettivo di fare risultato per mantenere vive le speranze europee.Lain crescita, ma con i soliti dubbiLa squadra di Thiago Motta ha ritrovato la via del gol nelle ultime cinque partite, con 12 reti segnate, mai meno di due per partita.