In 700 da Bologna si va verso il pienone | aperta la gradinata

Il derby si gioca anche sugli spalti, anzi soprattutto. Dasono in arrivo almeno 700 tifosi, ma il numero potrebbe aumentare visto che ci sono ancora 48 ore per acquistare i biglietti. Il tifo organizzato sarà sistemato come sempre nel settore M, ma niente vieta ai bolognesi di arrivare domenica ai botteghini (apertura alle 13.45, due ore prima della palla a due) e comprare nei settori dove c’è ancora posto. Curva pesarese sold-out, c’è ancora disponibilità in tribuna e in parterre, oltre alla. "Per ora abbiamo aperto quella alle spalle delle panchine perché a favore di telecamere - spiega il general manager della Vuelle, Matteo Magi - ma se ci sarà necessità siamo pronti ad aprire anche l’altra. Per il momento nel terzo anello stiamo vendendo attrai coupon che abbiamo distribuito in gran numero, ma domani i biglietti disaranno acquistabili anche ai botteghini al costo di 10 euro.