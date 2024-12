Sport.quotidiano.net - Fortitudo sfida Pesaro domenica 29 dicembre. Dove vedere la partita in tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 282024 - Ultimadell’anno solare per lache, domani pomeriggio alle 15.45 sarà di scena alla Vitrifrigo Arena di, e anche in diretta su Rai 2, per affrontare i biancorossi padroni di casa. Un confronto storico, oltretutto su di un palcoscenico altrettanto storico come la Rai che trasmetterà in diretta la. Confronto quindi che vale per il passato e il futuro, ma che vale tanto anche per il presente, tra due squadre che dopo un difficile avvio di stagione sono in netta ripresa e puntano a continuare la propria scalata per acquisire una posizione in classifica ancor migliore in vista dei playoff.“Veniamo da un’intensa settimana di lavoro in palestra, pur con la mancanza di Parrillo e Petrovic che finora non si è allenato e che sta svolgendo del lavoro con i fisioterapisti: vedremo nelle prossime ore se riuscirà a essere della- sottolinea il coach pesarese Spiro Leka - Lacon l’ingresso di Vencato può fare affidamento su un ulteriore giocatore, un valore aggiunto dopo l’infortunio di Sabatini.