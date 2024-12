Ferraraa breve incomincia la conferenza stampa di Roberto fiore Forza Nuova

Unlimitednews.it - Ferrara,a breve incomincia la conferenza stampa di Roberto fiore Forza Nuova

Oggi, sabato 28 dicembre 2024, alle ore 16:30,, segretario nazionale di, terrà unapresso la Casa della Patria a Ferrara. Sarà presente anche il vice segretario, Luca Castellini. Durante l’evento,ha espresso il desiderio di un confronto pubblico con il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, e l’assessore al Bilancio, Nicola Lodi Balboni, in merito alle accuse di “neofascismo” rivolte al movimento.ha dichiarato: “Chiedo un confronto pubblico con i nuovi campioni dell’antifascismo, Balboni e Fabbri, in Consiglio comunale o in pubblica piazza. Scelgano loro luogo e data, ma non si illudano di scappare”. L’evento è aperto allae al pubblico.Unlimited News - Notizie dal mondo