Ilnapolista.it - Conte: «Dobbiamo saper cambiare spartito, percepire sempre il tipo di partita che stiamo giocando»

Antonio, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa da Castel Volturno in preparazione della sfida contro il Venezia che avrà luogo domani alle ore 15 allo Stadio Diego Armando Maradona. Tra i tanti argomenti proposti dai giornalisti in sala stampa, il mister del Napoli si è soffermato sulle possibilità di miglioramento del suo Napoli in aspetti “emotivi” delle gare, oltre che tecnici. Uno di questi riguarda la comprensione globale deldi, che volta per volta richiede – anche all’interno della stessa – di adeguarsi a cambiamenti e a diversi spartiti che vanno fuori dal seminato.: «Vogliamo aumentare i minuti di alta qualità»Di seguito l’estratto preciso:L’obiettivo è proprio di allungare il minutaggio ad alta qualità. Quello che noiin ogni momento è ildisi stae checi viene richiesto di giocare.