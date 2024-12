Ilfattoquotidiano.it - Monte dei Paschi di Siena, nominati cinque nuovi consiglieri: entrano i rappresentanti dei nuovi soci forti. C’è il figlio di Caltagirone

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il consiglio di amministrazione di Bancadeidiha nominato icomponenti del board dell’istituto al posto dei membri indicati dal ministero dell’Economia che hanno recentemente lasciato il ruolo. Ientranti sono Alessandrodi Francesco Gaetano), Elena De Simone (con incarichi nel gruppo), Marcella Panucci, Francesca Renzulli e Barbara Tadolini (presidente del collegio sindacale dell’Enel, già sindaco effettivo di Luxottica Group). Panucci, Renzulli e Tadolini sono indicati come indipendenti.La settimana scorsa idella lista che il Mef aveva presentato nell’aprile del 2023 avevano presentato le dimissioni in quanto il Tesoro ha ritenuto opportuno sfoltire il presidio di una banca di cui non ha più il controllo, rinunciando anche alla maggioranza del Cda.