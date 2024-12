Gamberorosso.it - La pasticceria mediorientale a Milano per gli amanti del baklava (e non solo)

è fra i pochi posti dove trovaree una grande varietà di dolci tipici di Marocco, Turchia, Egitto e Libano. Si chiamaMourad e le sue ben tre sedi sono il posto giusto per chi ama miele e frutta secca, ingredienti che caratterizzano la(non poi così lontani da quelli a cui siamo abituati nella tradizione del sud Italia).Abbondanza di pistacchi, mandorle, noci, arachidi, sesamo, datteri, materie prime che trasformano le ricette in gusto e consistenza, oltre ad essere utilizzate perché in grado di fornire la giusta energia al termine dei digiuni del Ramadan.Una storia di successo- credit Instagram @mouradLaMourad apre nel 2020 in Corso Buenos Aires 86 grazie al trentenne Mohamed Mourad, che decide di ampliare la ventennale attività di famiglia.