Ilfattoquotidiano.it - Il Papa ha portato il Giubileo dietro le sbarre: un gesto rivoluzionario

In un eccezionale discorso tenuto ormai dieci anni or sono di fronte alla delegazione internazionale dei penalisti,Francesco metteva in guardia dal cedere a forme di populismo penale che, appellandosi a un falso concetto di sicurezza, puntano a dare in pasto all’opinione pubblica dei capri espiatori, scelti inevitabilmente tra le fasce più marginali, sui quali far ricadere tutti i mali della società. Oggi le carceri italiane, quelle dove ilha deciso di aprire una Porta Santa giubilare, sono la fotografia esatta di quella ammonizione. Bergoglio ha scelto unepocale per riportare l’attenzione del mondo su un universo dimenticato e rimosso. E per farlo tenendo a mente quella sua lezione del 2014 che è straordinaria per profondità, coraggio, incisività.Cosa avranno pensato le persone detenute di fronte a un Pontefice – che mai come oggi dimostra di tener fede a quanto il suo nome gli impone, di essere un costruttore di ponti – che sceglie le loro celle sovraffollate, gli squallidi corridoi, i passeggi angusti per dare inizio all’Anno Santo? Come avranno vissuto l’attenzione loro concessa dal capo della Chiesa cattolica, che ha imposto su di loro gli occhi dell’intero pianeta? Loro, che di attenzione sono abituati a non averne affatto.