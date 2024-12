Terzotemponapoli.com - Il mercato del Napoli: parlano Schira e Giuseppe Malagutti

A RadioCentrale, nel corso della trasmissione ‘Un Calcio alla Radio -Terzo Tempo’ è intervenuto Nicolò, giornalista di Tuttosport ed esperto di. Di seguito le sue dichiarazioni. “Alfarebbe comodo Pellegrini, a Conte manca questo tipo di centrocampista. Alla Roma Raspadori riceverebbe probabilmente poco spazio. Fagioli-Raspadori? Alla Juventus potrebbe far comodo Raspadori ma credo abbia bisogno di soldi, Fagioli sarebbe sprecato come oggetto di scambio”. Le voci su Danilo e non soloDanilo-? Al momento non dovrebbe arrivare gratuitamente ma potrebbe chiedere qualcosina e magari un prestito con diritto di riscatto per Raspadori. Il brasiliano piace a Conte e può ricoprire vari ruoli. Biraghi? Potrebbe arrivare solo con la cessione di Spinazzola, lo scambio non alletta la Fiorentina.