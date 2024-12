Ilfattoquotidiano.it - Dipendente rubava gli occhiali Luxottica e li rivendeva online, scoperto e denunciato

e con ogni probabilità licenziato. Questo perché un 24ennedalle linee produttive die poi lisui canali dell’e-commerce. È tutto avvenuto allo stabilimento della multinazionale dell’occhiale ad Agordo (Belluno). A far scattare gli accertamenti della Polizia una segnalazione dell’azienda. La vendita è stata bloccata e in casa del giovane sono stati sequestrati gli.Stando alle indagini sono stati circa 200 i furti. Ilinfedele ora è indagato per furto e ricettazione. Gli investigatori hanno quindi sequestrato l’account che era stato creato e utilizzato per le vendite illegali sul web. “La vicenda – ha sottolineato la Questura di Belluno in una nota – evidenzia la fondamentale importanza del rapporto di collaborazione tra gli uffici preposti alla sicurezza delle imprese sul territorio, la Polizia di Stato e le Procure della Repubblica”.