Ilgiorno.it - Cava Manara, ladri al distributore di benzina forzano la colonnina del self-service e rubano 500 euro

(Pavia), 27 dicembre 2024 – Hanno forzato ladel, aprendo la cassa e rubando circa 500in contanti. Il furto è stato messo a segno ai danni della stazione di servizio IP a, lungo l'ex-Statale 35 "dei Giovi", nella notte tra mercoledì e ieri, 26 dicembre, quando poi è stato scoperto e denunciato ai carabinieri della Stazione di San Martino Siccomario, della Compagnia di Pavia, che stanno procedendo con le indagini. Al vaglio dei militari anche le immagini dell'impianto di videosorveglianza, presente in ogni stazione di servizio, che evidentemente non costituisce più un deterrente per i, che arrivano appositamente con i volti coperti per non essere riconoscibili nei filmati registrati dalle telecamere. In azione, con tutta probabilità, una banda specializzata in simili colpi, che potrebbe anche aver agito in precedenza nella zona o pure in altre aree.