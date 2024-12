Thesocialpost.it - Torino, marito e moglie si tolgono la vita: 2 anni fa il suicidio della figlia dopo gli abusi di un parente

Una tragedia che lascia senza parole è avvenuta a Orbassano, in provincia di. Alessandro Giacoletto, medico di famiglia di 64, e suaCristina Masera, farmacista di 59, hanno deciso di mettere fine alla loro. Il dolore per la perditaChiara, morta suicida duefa, si è rivelato troppo grande da sopportare.Chiara, 28, si era tolta lanel 2022aver lottato contro i fantasmi di un passato segnato daglidi un. La giovane aveva sofferto perdi ansia e attacchi di panico, fino alla tragica decisione.Un dolore insopportabileAlessandro e Cristina non hanno mai superato quella perdita.